HABER

Taksim'de çocuklar için atkı ve bere ördüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:58 | Son Güncelleme

"Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek

İSTANBUL (AA) - Kendilerini "Yarını Aydınlat Gençlik Ekibi" olarak adlandıran bir grup genç, köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için Taksim'de atkı ve bere ördü.

"Köy okulları için ilmek ilmek sevgi örüyoruz" adlı proje kapsamında, aralarında öğretmenler, avukatlar ve mühendislerin de bulunduğu 50 gönüllü genç, köy okullarına gönderecekleri atkı ve bereleri örmek için İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına konuşan Volkan Usanmaz, köy okullarındaki çocuklar için böyle bir çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kış mevsiminde atkı ve bereye ihtiyaç duyan çocukların kalplerine dokunabilmeyi amaçladıklarını belirten Usanmaz, "İstanbul'un kalabalık semtlerinde, metrobüste, metroda farkındalık yaratmak adına, şişlerimizi ve ipliklerimizi alıp örgü örüyoruz. Bu zamana kadar 10 köy okuluna atkı ve bere gönderdik. Bugün de burada 15 atkı ördük." ifadelerini kullandı.

Usanmaz, projenin farklı bölgelerde süreceğini ve hedeflerinin 81 il olduğunu aktararak, "Anadolu'da hiçbir okul, atkısız ve beresiz kalmayacak. Çocuklar için seferber olduk. Gönüllülerimizin ördüğü atkı ve bereleri, köy okulları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Gönlümüz hiçbir çocuğun üşümemesinden yana. İleriki dönemlerde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (1)Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (1)
Bursa’da zabıtalar, küçük kızı yangından kurtardıBursa’da zabıtalar, küçük kızı yangından kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atkı bere istanbul öğrenci Taksim

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

Diyarbakır'da operasyon! Silvan ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'da şok... İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı!

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.