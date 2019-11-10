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Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ü anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBSUL, (DHA9 ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBSUL, (DHA9 ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve AFAD temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı. Saatlerin 09.05'i göstermesi ve sirenin çalmasıyla Taksim'de hayat durdu.

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