HABER

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakması esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene son kararname ile Ankara'ya atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri gaziler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM MEYDANI'NDA ÇELENK BIRAKMA GERGİNLİĞİ YAŞANDI
Bu arada resmi törenin ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen Atatürk Vakfı Kurucu Başkanı Osman Şentürk'e polis tarafından izin verilmedi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Şentürk, anıta üzerinde "Atatürk Vakfı" yazan çelengi bıraktı.

(FOTOĞRAF)

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreniTaksim'de Cumhuriyet Bayramı töreniTaksim'de Cumhuriyet Bayramı töreniTaksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Tunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplıTunceli'de 2 askerin şehit olduğu bölge halen karlı kaplı
Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Taksim'de Cumhuriyet Bayramı töreni

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

Sorduğu soru cenazedekileri kahretti: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

Sakarya'da büyük yangın! Fabrikadan dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.