- TAKSİM'DE DOLANDIRICIYA POLİS ÇELMESİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Taksim Meydanı'nda turistleri sahte dolarla dolandırmaya çalışan yabancı uyruklu kişi suçüstü yakalandı. Polis kaçmak isteyen dolandırıcıyı çelme takıp düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı dolmuş duraklarının önünde oturan Faslı çiftin yanına gelen Mısır uyruklu Alaaeldin Razzbuk bir süre konuştuğu karı kocaya cebindeki dolarları gösterip Türk Lirası karşılığında bozdurmak istediğini söyledi. Alaaeldin Razzbuk tavırlarından şüphelenen kadın, Taksim'e yapılan cami inşaatının önünde görev yapan polise giderek durumu bildirdi. Kadının polisin yanına gittiğini gören dolandırıcı alt geçide inerek uzaklaşmak istedi. Alt geçide inen polis burada yakaladığı dolandırıcıyı meydana çıkardı.

DOLANDIRICIYA POLİS ÇELMESİ

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği dolandırıcı bu sırada bir anda kaçmaya başladı. Polis kaçmak isteyen Razzbuk'u çelme takarak yere düşürdükten sonra vatandaşların da yardımıyla kelepçe takarak gözaltına aldı. Üst araması yapılan Alaaeldin Razzbuk'un ceplerinden yüzlerde sahte dolar çıktı. Bir süre sonra takviye olarak olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına alınan dolandırıcıyı işlemler için polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Dolmuş duraklarının bulunduğu yerde oturan çift

-Dolandırıcının çiftin yanına gelmesi

-Dolandırıcının cebindeki paraları göstermesi

-Kadının polisin yanına gitmesi

-Dolandırıcının alt geçide inmesi

-Polisin gelmesi ve alt geçide inmesi

-Polisin dolandırıcı ile yukarı çıkması

-Dolandırıcının daha önce çiftin oturduğu yere oturtulması

-Dolandırıcının ayağa kalkması ve bir anda kaçmaya çalışması

-Polisin dolandırıcıyı çelme takıp düşürmesi

-Yardıma gelen vatandaşlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Polisin dolandırıcıya kelepçe takması

-Vatandaşların polise yardım etmesi

-Dolandırıcının ceplerinden çıkarılan sahte dolarlar

-Faslı turist kadın ile röportaj

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Sivil polislerin gelip dolandırıcıyı götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

