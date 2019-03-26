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TAKSİM'DE, DUVARDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:36 | Son Güncelleme

Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek düştü.  Ağır şekilde yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek düştü. Ağır şekilde yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak'ta 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 arkadaş sokakta yürürken, içlerinden biri, inşaatı süren otelin duvarına çıkmak istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, duvarın üstündeki demir korkuluklara takılarak dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten otelin bahçe tarafına düşen kişi, ağır şekilde yaralandı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Ambulanstan detay görüntü
-Yüksekten düşen kişinin arkadaşlarından detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Ambulansın gidişi
-Sokaktan detay görüntü
-Demir korkuluklardan detay görüntü
-İnşaat halindeki binadan detay görüntü
-Yaralan kişinin düştüğü yerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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