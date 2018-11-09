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Taksim'de duygu sömürüsüne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:58 | Son Güncelleme

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- TAKSİM İstiklal Caddesi'nde sürekli yanında bulunan poşetteki çöpleri karıştırarak duygu sömürüsü yapan kadına çevredekiler tepki gösterdi. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, yanında taşıdığı çöp poşetiyle gözden kayboldu. Gün boyu yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nde insanların duygularını istismar ederek yardım toplayan bir kadın, yoldan geçenlerin tepkisini çekti. Cadde üzerinde birçok noktada duraraka yanında taşıdığı çöp poşetinde bulunanları yiyormuş gibi yapan kadın, çevredeki vatandaşlardan kendisine yardım etmesini bekledi. Yoldan geçen bir kişi ise, farklı noktalarda gördüğü kadının yanına giderek duygu sömürüsü yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin görüntülendiğini anlayan kadın, çöp poşetindeki bardağı fırlattı. Kadın daha sonra yanında getirdiği çöp poşetindeki yiyecekleri alarak gözden kayboldu. GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN İNSANLARA ENGEL OLUYOR Kadının duygu sömürüsünü anlayarak onu uyaran kişi, "Burada az önce acıyarak yanına geldiğimiz kadın, yoldan geçen bir kişi yardım amaçlı iki tane dürüm yaptırarak verdi. O dürümleri yemedi , sakladı. Bu kadın sadece önündeki çöpleri karıştırıyor kendisini yardıma muhtaçmış gibi göstererek duygu sömürüsü yapıyor. Gerçekten bu tür insanlar yardıma ihtiyacı olan insanlara engel oluyor" dedi. "Ben birkaç kere böyle kişilere denk geldim" diyen kadın, "İnsanların duygularıyla oynuyorlar. Ben yukarıda kendisini uyardım 'Niye bunu yiyorsunuz, sana iki tane dürüm verdiler onu neden yemiyorsun' dedim. Oradan ayrılarak buraya geldi. Ben de takip ettim. Oradan topladığı torbasını başka bir yerde yeniden açtı. Biz burada insanlarımızı uyarıyoruz. Kesinlikle bu tür insanlara inanmasınlar" diye konuştu.

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