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  4. Taksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattı

Taksim'de etkili olan rüzgâr ve yağış şemsiyelilere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına bugünde etkisini sürdürdü. Yağışın yanı sıra rüzgârında etkili olduğu kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul genelinde etkili olmaya devam yağış ve rüzgâr trafikteki sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbulluların yağıştan korunmak için tedbirli oldukları, çoğunluğun yanlarında şemsiyeleri olduğu görüldü. Ancak etkili olan rüzgâr nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İstanbul'da yağış ve rüzgârın gün boyu etkili olacağı öğrenildi.

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