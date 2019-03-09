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Taksim’de ezanı ıslıklayan eylemciler, tepki topladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadın, ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı.

İstiklal Caddesi’nde dün akşam Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılan bir grup kadın, ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada tepki topladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi’nde yürüyen eylemciler arasında yer alan bir grup, bu sırada ezanın okunmasıyla ıslık çalmaya başladı. Cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedilen o anlar, ezana saygısızlık olarak yorumlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

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