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Taksim’de genç kadını takip eden şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:13 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan Sezer T.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan Sezer T. (28) isimli şahıs an be an kameralara yansımış ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar vererek, gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı vermişti. Adliyeye mevcutlu bir şekilde getirilen Sezer T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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