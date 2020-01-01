HABER
  4. Taksim’de güneş ve dolu yağışı bir arada

Taksim’de güneş ve dolu yağışı bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Taksim’e yeni yılın ilk gününde dolu yağdı.

Taksim’e yeni yılın ilk gününde dolu yağdı. Bir anda başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güneşli havayı ve dolu yağışını bir arada yaşadı.

Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar bugün ilginç bir manzarayla karşılaştı. Yeni yılın ilk gününde saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda dolu yağışı kendini gösterdi. Aniden başlayan yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken meydanda bulunanlar, hem güneşli havayı hem de dolu yağışını birlikte yaşadı. Yağıştan etkilenmemek isteyen kimi vatandaşlar şemsiyelerini açtı, kimileriyse güneş ve dolu yağışının tadını çıkardı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Ankara’da yangında ölen genç toprağa verildiAnkara’da yangında ölen genç toprağa verildi
Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdüCipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.