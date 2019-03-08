HABER

TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde kadınların yürüyüş düzenleyeceği çağrıları üzerine Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.
Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Güvenlik önlemleri
-Kapatılan metro istasyonu
-Metro önünde bekletilen polisler
-Yukarıdan İstiklal Caddesi ve meydan
-Çatılarda bekletilen özel harekatçılar

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Milletvekili Eroğlu, Akharım Beldesini ziyaret ettiMilletvekili Eroğlu, Akharım Beldesini ziyaret etti
Kurşunlu ve Gencali’ye doğalgaz geliyorKurşunlu ve Gencali’ye doğalgaz geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.