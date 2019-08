TAKSİM'DE HAREKETLİLİK BAŞLADI; ESNAF YARINI BEKLİYOR

FİNAL İÇİN BAKÜ'DEN GELDİLER

İki İngiliz devi arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için dünyanın dört bir yanından futbolsever İstanbul'a akın etti. Maçı izlemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen bir grup Liverpool taraftarı, İstanbul'da oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Liverpool-Milan arasında 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 14 yıl sonra yine bir Liverpool maçı için geldiğini belirten bir taraftar "Azerbaycan'dan 50 kişi geldik. Biz 33 saatlik otobüs yolculuğunun ardından İstanbul'a geldik. İstanbul mucizeler şehri. Liverpool 2005 yılında burada şampiyonlar liginde mucize yaptı. Maç sonucu beklentim 3-1. Liverpool burada kupayı kaldıracak" şeklinde konuştu.

100 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR

Dünyanın sonucunu heyecanla beklediği UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'a dünyanın birçok yerinden turist gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü. Özellikle Taksim ve çevresindeki otellerin doluluk oranının arttığı gözlendi.

Taksim Meydanı'ndaki büfe çalışanlarından Alaaddin Yılgın "Türkiye ekonomisi açısından güzel bir şey. Keşke her sene böyle bir şey olsa. Gördüğünüz gibi Türk milleti bu tür organizasyonlara özlem çekiyor. Ekonomiye de bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Örneğin her gün 100 kilogram döner takıyorken, yarın, 150 kilogram döner takacağız. Esnaf arkadaşlar böyle günleri bekliyor" dedi.

Simit satıcısı Veysi Maskan ise "Yabancıların buraya gelmesi iyi olur. Ekonomiye de biraz destek olmuş olur. Bizim satışlarımızda da artış oluyor. Simit satışlarında her zamankinden yüzde 15 fazla satış oluyor. Yabancılar kendi ülkelerinde olmadığı için simit ve açmayı merak ediyorlar. Tatmak için alıyorlar" diye konuştu.

Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

