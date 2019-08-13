Taksim'de hareketlilik başladı; UEFA'dan İngiliz futbolseverlere İstanbul tavsiyeleri -3

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İstanbul / DHA-İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat çevresi ve Taksim'de hareketlilik başladı. UEFA futbolseverler için tavsiyelerde bulunurken dev maçın şehre katkısının 100 milyon Euro'dan fazla olacağı kaydediliyor. UEFA'DAN TARAFTARLARA TAVSİYELER Bu arada UEFA Süper Kupa karşılaşması için futbolseverler için tavsiyelerde bulundu. Taraftarlara yönelik bülten hazırlayan UEFA, seyircilere şehir içi ulaşımdan, konaklamaya kadar bir çok tavsiye verdi. UEFA'nın bülteninde İstanbul'a seyahat edeceklerin gelmeden sıkı bir diyet yapması gerektiği çünkü Türkiye'de kilo almanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Ayrıca taraftarlara döner, Adana kebap ve ayran denemeleri tavsiye edildi. Bültende lahmacun ve pidenin de denemeye değer olduğu yorumunda bulunuldu. Süper Kupa için İstanbul'da bulunacak futbolseverlere mezelerin yanında rakı veya yerel biraları denemeleri de tavsiye edildi. İstanbul'un 2005'te Şampiyonlar Ligi, 2009'da da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptığı hatırlatılan bültende ziyaretçilerine yürüyerek şehrin "dünyaca ünlü trafiğinden" kaçınabileceği belirtildi.

TARİHİ MEKANLARA ÇAĞRI Bu arada bültende İstanbul'un üç büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılarından da bahsedilirken, "Manchester United, Barcelona, Milan, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Juventus burada yenilgiyi tattı" denildi. Son olarak UEFA, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlere Adalar, Belgrad ve Ağva tavsiyelerinde bulundu. UEFA'nın bülteninde Taksim Meydanı, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı ve Boğaz'ın görülmesi gerektiği vurgulanırken, Galata Kulesi'nin tepesine çıkmaları da tavsiye edildi. OTELLERDE DOLULUK ORANININ YÜZDE 100'E ÇIKACAK Öte yandan dev maç için dünyanın dört bir yanından İstanbul'a turist akını olması bekleniyor. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürdü. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde 100'e çıkacağını belirtti. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

MAÇ GÜNÜ AÇIK HAVA STADYUMLARI OLUŞTURALIM İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, "Stadyumda 41 bin seyirci ama dışarıda da daha fazla seyirci olacak. Hem yerli hem de yabancıların o anı yaşayabileceği ortamlar oluşturmamız lazım. Büyük meydanlarda ve alanlarda açık hava stadyumları açılırsa coşku içerisinde taraftarlar maçı izleyebilir" değerlendirmesinde bulundu. GELECEKLERİN SAYISI 50 BİNİ GEÇER Halil Korkmaz, "Maç için geleceklerin sayısı 50 bini geçer. Zaten bu tür etkinlikler aslında spor müsabakalarından ziyade daha çok eğlence etkinlikleri dediğimiz etkinliklerdir dedi ve ekledi: "Bu tip etkinlikler için insanlar farklı ülkeleri ziyaret ediyorlar. O ülkenin mutfağından, kültüründen faydalanıyorlar. Nihayetinde de maçı da izleyip ülkelerine dönüyorlar. İstanbul için bence böyle bir etkinliğin festival havasında geçeceğini umuyorum. Maç döneminde yani Ağustos döneminde İstanbul'da otellerin doluluk oranları yüksek bir sezon. Futboldan daha öte bir şey bu maç. Müsabakaya katılan takımların kendi seyircilerinin yanı sıra da farklı ülkelerden daha fazla seyirci alacağını düşünüyorum.50 binin üzerinde maç için geleceklerini düşünüyorum.Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de bence yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşayacaktır" bilgisini verdi.

KENT EKONOMİSİNE MAÇIN 100 MİLYON EURODAN FAZLA KATKISI OLACAK Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'dan fazla katkısı olacağının altını çizen Korkmaz, "Bu sadece bir futbol müsabakasından öte önemli bir etkinlik. Bu etkinlikleri yurt dışında takip eden müşteri kitlesi A, A Plus değimiz bir kitle. Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerimiz de konaklayacaklar. Bugün Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatımız 600-700 Euro'ları buluyor. Yiyecek içecek ve alışverişi yapacak olan her gelen müşterinin 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağını düşünüyorum. Eğer bugün ortalama 50 bin kişi maç için gelirse bu zaten 100 milyon Euro yapar. Dünyada 80'den fazla ülkenin de maçı canlı yayınlanacak olması da boğazın güzelliğini dünya izlemiş olacak. İstanbul'un müthiş bir tanıtımı olacak" ifadelerini kullandı. STAT ÇEVRESİNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde yarınki maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.