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  4. Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

26.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı.

Taksim’de helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı. İstanbul’un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu.
Taksim Meydanı’ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı’nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

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