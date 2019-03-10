HABER

Taksim’de izinsiz gösteriye biber gazlı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi yapmak istedi.

Taksim’de izinsiz gösteriye biber gazlı müdahale

8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi yapmak istedi. Polis ekipleri, gösteri için izni olmayan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ekipler, uyarıyı dikkate almayan ve Taksim Meydanı’na yürümek isteyen grubu biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.
8 Mart Dünya Kadınlar gününde İstiklal Caddesi’nde yürüyen kadınların ezan okunduğu sırada ıslık çalmalarına tepki gösteren bir grup protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan grup Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Bu sırada polis ekipleri gösteri izni olmayan grubu dağılmaları yönünde ikazda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan grup dağılmamakta direndi. Polis ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

PARTNER'Ne erkek ne de kadınım''Ne erkek ne de kadınım'
Irak'ın kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekâtıIrak'ın kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekâtı
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdiOyuncu Necati Şaşmaz'ın babası, Bolu'da kaza geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Ankara'da iğrenç olay! Ders bahanesiyle kandırdılar

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta korkunç olay! Flaş 'Momo' detayı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.