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Taksim'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

İstiklal Caddesi boyunca gruptakiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Polis, dağılmayan gruplara gazla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bu arada polis, girişi engellemek için Galatasaray Meydanı çevresinde önlem aldı. Meydana girmek isteyenlere izin verilmiyor.

Eylem için Taksim'e gelenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra, bazı HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu görüldü.

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Taksim

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