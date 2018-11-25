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Taksim'de Kadına Şiddet Protestosuna Polis Müdahelesi

25.11.2018 23:38 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın meclisleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan yüzlerce kadın, Taksim Tünel Meydanı’nda toplanarak kadına yönelik şiddeti protesto etti

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın meclisleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan yüzlerce kadın, Taksim Tünel Meydanı’nda toplanarak kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi. Kadınlara kalkanlarıyla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri, kalabalığın dağılması için biber gazı sıktı. Müdahale sonrası bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi.

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