HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’de kar yağışı etkili oldu

Taksim’de kar yağışı etkili oldu

25.03.2021 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megakent’te sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Taksim’de kar yağışı etkili oldu

Megakent’te sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin önemli noktasından biri olan Taksim Meydanında kar yağışı güzel bir görüntü oluşturdu. Yağan kar eşliğinde inşaatı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi hoş göründü.
Sabah 06.00 sıralarında Megakent’te etkili olan kar yağışı Taksim’de güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde İstanbul’da kar yağışının etkili olması da sürpriz oldu.
Kar yağışı, yapımı devam eden Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nin de(AKM) güzel görünmesini sağladı. Kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bugünü anılarına eklemek için fotoğraflardılar. Kar yağışını Megakent genelinde aralıkla sulu ve karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Taksim’de kar yağışı etkili oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Ankara'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuAnkara'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Ankara'da borç- alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Ankara'da dehşet anları! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Çankırı ve Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

Jülide Sarıeroğlu?

Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

Hamza Dağ kimdir?

Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali İhsan Yavuz'un görevi nedir?

Ali İhsan Yavuz kimdir?

Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı öldü mü?

Taner Tolga Tarlacı kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.