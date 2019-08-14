HABER

Taksim’de karaborsa maç bileti satmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürürken bir şahıs, İngilizce “UEFA super trophy ticket” yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçına saatler kala Taksim Meydanı’nda elinde İngilizce yazılı bir kağıtla 125 dolar karşılığında bir taraftara karaborsa bilet satmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından yakalandı.
Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürürken bir şahıs, İngilizce “UEFA super trophy ticket” yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Biletin ne kadar olduğunu soran taraftar 125 dolar karşılığını alınca pazarlık yapmak istedi.

Taksim’in göbeğinde 125 dolara bilet satmaya çalıştı
Şahsın 100 dolara kadar inmesinin ardından taraftar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karaborsa bilet satan şahsın yanına gelen güven timleri, şahsın elindeki kağıdı alarak karaborsa biletin satışını yasak olduğunu belirtti. Şahsın kimliğini alarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, bilete de el koyarak şahsı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
Liverpool taraftarlarından boğaz turuLiverpool taraftarlarından boğaz turu
Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabıMuhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.