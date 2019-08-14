HABER

TAKSİM'DE KARABORSACI OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - İNGİLİZ takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de karaborsacı operasyonu yapıldı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - İNGİLİZ takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de karaborsacı operasyonu yapıldı.
Taksim Meydanı'na bekleyen bir kişi, İngilizce "UEFA super trophy ticket" yazılı kağıtla taraftara bilet satmak istedi. Meydan bir çok kişiyle pazarlık yapan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bileti 125 dolara satmaya çalıştığı belirtilen kişi polis merkezine götürüldü.
Öte yandan Beşiktaş Park'ta oynanacak dev maçın biletleri günler öncesinde satışa çıktı. 3 farklı kategoride 50 ile 150 Euro arasında fiyatla günler öncesinde satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Ancak yine karaborsacılara gün doğdu.Maçı fırsata çevirmek isteyenler aldıkları biletleri internet üzerinden oldukça yüksek fiyata satışa çıkardı. Biletler karaborsada bugün 22 bin lirayı bulan fiyatla satılıyor. Stat çevresinde de polis karaborsacılara karşı önlem aldı. Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrıldı. Maça Liverpool taraftarlarının daha fazla ilgi gösterdiği kaydediliyor. İngilizlerin yanı sıra bir çok ülkeden de maçı izlemek için taraftarlar geldi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Bilet pazarlığı yapan kişi
-Polisin gözaltına alması
-Elindeki kağıt
-Detaylar
-Stat çevresi önlemlerden görüntüler

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Liverpool taraftarlarından boğaz turuLiverpool taraftarlarından boğaz turu
Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabıMuhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Falcao bombası patlıyor! Monaco resmen açıkladı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.