HABER

 Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:43 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı.

 Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı.
Olay saat 10.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı. Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar Taksim'de kavga; kafasında şişe kırdılar

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Altın madenine karşı mücadele veren Kozak halkı, ÇED kararına tepkiliAltın madenine karşı mücadele veren Kozak halkı, ÇED kararına tepkili
Kocaeli'de trafik adım adım ilerlediKocaeli'de trafik adım adım ilerledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Katil zanlısı, sevgilisinin kızını da istismar etmiş!

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.