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Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

TAKSİM'de  alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kâğıt toplayıcısını belinden bıçakladı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği kâğıt toplayıcısını belinden bıçakladı. Yaralanan kâğıt toplayıcısı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen adı öğrenilemeyen bir kişi ile kâğıt toplayıcısı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında kâğıt toplayıcısı belinden bıçaklanarak yere yığıldı. Hemen yakında güvenlik önlemi için bekleyen polisler, yaralı kâğıt toplayıcısına ilk müdahalede bulundu. Şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kâğıt toplayıcısını ambulansa alarak Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli ise işlemleri için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

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