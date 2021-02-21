Taksim’de kısıtlamayı hiçe sayarak otomobille gezintiye çıkan 2 kişiye ceza

Taksim Meydan’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye 6 bin 938 TL para cezası kesildi.

Beyoğlu Kaymakamı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Zabıta ekipleri ilçe genelinde birçok noktada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Kaymakam, polis ve zabıta ekipleri mekanları, otobüsleri ve şahsi araç kullanan sürücülerin kurallara uyup uyumadığını kontrol etti. Taksim Meydan’da kısıtlamayı ihlal eden ve otomobille gezmeye çıkan 2 kişiye 6 bin 938 TL para cezası kesildi.

