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Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

TAKSİM Mete Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, 2 araca çarparak durabildi.

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM Mete Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken cadde bir süre araç trafiğine kapandı.
Kaza Beyoğlu Taksim Mete Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü sürücüsü Aydın Aksungur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ilk olarak seyir halindeki Ali Sezer'in kullandığı 64 AJ 311 plakalı otomobile ardından da Tuba Şayan'ın kullandığı 34 ES 3323 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü Aydın Aksungur ve otomobil sürücüsü Ali Sezer hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Mete Caddesi bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü Tuba Şayan ise kısa süreli şok geçirdi. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı.

OTOBÜS HIZLIYDI ZOR DURABİLDİ
Otobüsün hızla gelerek kendisine vurduğunu iddia eden otomobil sürücüsü Ali Sezer, "Birden üstümüze kırdı. Ben şeridimde ilerliyordum direk bana vurarak ilerledi. Soldan bana vurunca dengesini kaybetti. Otobüs hızlıydı, zor durabildi. Arabada çocuğum ve ailem vardı" dedi.

BİR ANDA OTOBÜS SOLA DOĞRU KIRDI ÜSTÜMÜZE ÇIKTI
Otobüsün çarptığı bir diğer sürücü Tuba Şayan ise, "Biz aşağıdan normal yolumuzda gidiyorduk. Bir anda otobüs sola doğru kırdı. Üstümüze çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda kaldırıma savrulduk. Otobüs doluydu otobüsteki yolculara bir şey olmadı. Kazanın ardından yolcular da indi" dedi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ : HİDROLİK FRENİ PATLAYINCA DİREKSİYON KİLİTLENDİ
Kazaya şerit ihlali yapan otomobilin neden olduğunu iddia eden otobüs sürücüsü Aydın Aksungur, “Normal şerit güzergahımda gidiyordum. Karşı taraftan gelen araç şerit ihlali yapınca ön tarafımdan bana vurdu. Otobüsün hidrolik freni patlayınca direksiyon da kitlendi. Frenler tutmayınca da öndeki araca da çarpmak zorunda kaldım" dedi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptıTaksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptıTaksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptıTaksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

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