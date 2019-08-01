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Taksim’de madde bağımlısı genç kız, kriz geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Taksim’de madde bağımlısı genç kız, metro istasyonunda kriz geçirdi.

Taksim’de madde bağımlısı genç kız, metro istasyonunda kriz geçirdi. Genç kızın durumunu gören bir vatandaş bir an olsun yanından ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Taksim’de geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen genç kız, Taksim Metro İstasyonunun içerisinde kriz geçirmeye başladı. Genç kızın durumunun kötü olduğunu gören bir vatandaş ve metro güvenliği, kızı metrodan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde Taksim Meydanına gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu krizi geçiren kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Vatandaş, genç kızın yanından bir an olsun ayrılmadı
Genç kızın metro istasyonundayken kriz geçirdiğini ve durumunun iyi olmadığını fark eden duyarlı vatandaş, kızın yanından ayrılmayıp “Ben buradayım” diyerek moral vermeye çalıştı. Vatandaş,ın genç kızla hastaneye de birlikte gittiği öğrenildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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