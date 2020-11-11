HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim’de maske takmadıkları için ceza yiyen kadınlar, gazetecilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 09:23 | Son Güncelleme

Taksim’de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı.Taksim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi.

Taksim’de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı.
Taksim’de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi. İstiklal Caddesi’nin girişinde konuşlanan ekipler yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti. Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi. İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. ’Niye çekiyorsun?’ diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı. Polis ise araya girerek İranlı kadınları uzaklaştırırken saldırı anları kameralara yansıdı. Daha sonra polis tarafından maskesiz dolaştıkları için 900 lira idari para cezası kesilen iki kadın yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!1 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth için transfer bombası!
Alexander Sörloth için transfer bombası!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Kuşadası'nda deprem! İzmir ve çevresinde de hissedildi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)
Kuşadası'nda deprem!
İzmir depreminde 8 kişinin can verdiği Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış
8 kişi can vermişti! Yağcıoğlu Sitesi ile ilgili korkunç iddia
Meteoroloji’den Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Uyarı yapıldı: Öğle saatlerinde başlayacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu harekat bir uyanıştır
Bakan Akar: Bu harekat bir uyanıştır
Adana için korkutan uyarı! 'Olası 7 büyüklüğündeki depremde eski yönetmelikle yapılan evlerin tamamı yıkılabilir'
O il için korkutan deprem uyarısı! 'Tamamı yıkılabilir'
Kırklareli'nde koronavirüs hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak
Koronavirüsle mücadelede yeni adım! Uyarı levhası asılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.