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Taksim’de Meydanı’ndaki atlı polislere İngiliz taraftarlardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper maçı için alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı’nda atlı polisler de yerini aldı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper maçı için alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı’nda atlı polisler de yerini aldı. Atlı polislere İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00’da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı’na bekleyişini sürdürüyor. Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında atlı polisler, meydana gelerek devriye gezmeye başladı. Atlı polislerin gören İngiliz taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı taraftarlar atlı polislerle özçekim yaparken bazıları da fotoğraf çektirdi. Çocuğun atı sevmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Polislerin atlarını sevip, takımlarına tezahürat yaptılar
Çevresi polis bariyerleriyle kapatılan Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan İngiliz taraftarlar tezahürat yaparak takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların kardeşliği mutlu görüntüler oluştururken, Beşiktaşlı Türk taraftar ise İngiliz taraftarların arasında girerek tuttuğu takımının sembolü olan “pençe” işaretiyle fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Taksim Meydanı’nda yayın yapan bir televizyon muhabiri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı

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