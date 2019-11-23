Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi

İSTANBUL, (DHA)- Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi 'eğitimciye şiddete dur de' sloganıyla Taksim'de bir araya geldi. Yüzlerce öğretmen, şiddet karşısında haklarının yasalarla korunması talebinde bulundu.

Taksim'de toplanan kalabalık, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, eğitimciye şiddete dikkat çekti. Yüzlerce öğretmen, 'eğitimciye şiddete dur de' dövizleri ve 'şiddete dur de gelecek kazansın', 'şiddete dur de öğretmene sahip çık', 'öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla hep bir ağızdan seslerini duyurmaya çalıştı. Eğitim Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı basın açıklamasında, şiddete çözümün ertelenmemesi çağrısında bulundu.

"2 YILDA 94 ÖĞRETMEN ŞİDDET GÖRDÜ"

Şiddetin her geçen gün daha da arttığına dikkat çeken Ali Yalçın, "Karakter eğiticisi, ruh işçisi geleceğin mimarı öğretmenlerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyorlar. Yusuf Elitaş arkadaşımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainlerin kurşunlarıyla şehit oldu. Şenay Aybüke Yalçın ömrünün baharında terör kurşunu ile şehit oldu. Meslektaşımız Necmettin Yılmaz teröristler tarafından yolu kesilerek şehit edildi. Eğitim Bir-Sen olarak yaptığımız araştırmada son 2 yılın fotoğrafı bile şiddet olaylarının giderek tırmandığını ve yaşananların ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Eylül 2017'den bugüne kadar eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kaldı. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. 3 vakada tutuklama talebi verilerek sanıklar tutuklu yargılanmaktadır. Kamu davalarında sadece 5 olay mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir" dedi.