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Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:05 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU Mis Sokak'ta toplanan LGBTİ üyesi bir grup İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 'Onur Yürüyüşü 'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından dağılmayan gruba polis müdahale etti.
İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılması planlanan 'LGBTİ Onur Yürüyüşü 'ne izin verilmeyeceğinin açıklamasının ardından LGBTİ üyesi bir grup saat 17.00'da Beyoğlu Mis sokakta toplandı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda LGBTİ üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından polis ekipleri gruba dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarının ardından dağılmayan gruba polis biber gazlı plastik mermi ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grubun ara sokaklarda yeniden toplanması üzerine polis ekipleri gruba ikinci kez müdahale etti. Polis ekiplerinin önlemleri sürüyor.
(FOTOĞRAF)

Taksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesiTaksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesiTaksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesiTaksim'de 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

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