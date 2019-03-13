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Taksim'de Otelde korkunç olay: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

TAKSİM'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen Alman uyruklu iki kişiden biri öldü.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL(DHA)-TAKSİM'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen Alman uyruklu iki kişiden biri öldü.
Taksim Meydanı'nda bulunan oteldeki olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Alman uyruklu iki kişinin kaldığı öğrenilen 8'inci kattaki odadan önce gürültü sesleri geldi. Daha sonra odada kalan 2 kişi bilinmeyen bir nedenle pencereden otelin arkasında bulunan boşluğa düştü. Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Alman uyruklu olduğu öğrenilen kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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