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Taksim'de oteldeki olay: Ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı'ndaki otelde yaşanan olayda ağır yaralanan kişi de hayatını kaybetti Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul DHA - TAKSİM Meydanı'ndaki otelde yaşanan olayda ağır yaralanan kişi de hayatını kaybetti Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nasım Mahal (29) adındaki kadın ile Parom Tatati (27) adlı erkek, 8'inci katta kaldıkları odada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mahal, pencereyi açtıktan sonra, kendini aşağı bıraktı. Arkadaşının atladığını gören, Tatati de arkasından aşağı atladı. İki kişi peş peşe, otelin arka tarafındaki boşluğa düştü. Nasım Mahal olay yerinde ölürken Tatati ağır yaralandı. Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatati ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tatati de hayatını kaybetti. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Nasım Mahal'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otele, dün gece giriş yaptıkları belirlenen Nasım Mahal ile Parom Tatati'nin İran uyruklu Alman vatandaşı oldukları öğrenildi.

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