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Taksim’de otelin 8’inci katından düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

Taksim’de 2 kişi bir otelin 8’inci katından zemin kata düştü.

Taksim’de 2 kişi bir otelin 8’inci katından zemin kata düştü. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın ağır yaralanırken erkek şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Taksim Meydanı’nda saat 18.30 sıralarında bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek otelin 8’inci katından zemin kata düştü. Otel görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmaları devam ediyor. Şahısların ise neden düştüğü heniz bilinmiyor.

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