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Taksim’de otelin merdiven boşluğuna atlayan kadın turistten kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Taksim’de dün akşam saatlerinde bir otelin merdiven boşluğuna atlayarak intihar eden İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Taksim’de dün akşam saatlerinde bir otelin merdiven boşluğuna atlayarak intihar eden İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız arkadaşı Tatari Masjedi Mahal Narsin de bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Turist olarak Türkiye’ye gelen İran asıllı Almanya vatandaşı Tatai Padram ve Tatari Masjedi Mahal Narsin, Taksim’de kaldıkları otelde iddiaya göre tartışmaya başladı. Bir süre sonra gelen gürültüler üzerine resepsiyon görevlileri tarafından uyarılan çift, bir saat kadar sonra kendilerini 8’inci kattan merdiven boşluğuna bırakarak intihar etti.
Durumunu fark eden görevliler Narsin ve Padram’ın ağır yaralı olarak zeminde yattıklarını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki Padram’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 29 yaşındaki Narsin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Narsin, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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