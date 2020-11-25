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Taksim’de sigara ve maske yasağına uymayanlara ceza

25.11.2020 15:37 | Son Güncelleme:
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Taksim Meydanı’nda polis tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı.

Taksim Meydanı’nda polis tarafından maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan yabancı uyruklu vatandaşlara para cezası uygulandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yapıldı. Denetlemelerde sigara içen bir kişiye ekipler müdahale etti. İsrail asıllı Filistinli bir grubun maske takmayarak kurallara uymadığı görüldü. Maske takmayan ve sigara içen kişilere polis ekipleri ceza kesti.

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