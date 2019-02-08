Taksim’de sokak ortasında yaşanan kavga kamerada

Taksim’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokak ortasında birbirine giren tarafları esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Taksim Balo Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafları güçlükle ayırarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

