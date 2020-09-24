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Taksim’de taciz iddiasına 13 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 07:57 | Son Güncelleme

Taksim İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ’cinsel saldırı’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi.
Taksim İstiklal Caddesi’nde 20 Eylül günü Ö. K. isimli genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan S.T., poliz ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olay günü serbest bırakılan şüpheli hakkında genç kadının, bacağına dokunduğunu söyleyerek yeni bir şikayette bulunması üzerine S.T. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli S.T. suç duyurusunda bulunmak üzere geldiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.T., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli S. T.’nin ’cinsel saldırı’ ve ’cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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