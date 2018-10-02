 Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar (1) (arşiv)

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de 21 Ocak 2017'de iki kadından birinin bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Hürriyet yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı sanık Engin K.'ya toplam 24 yıl hapis, sanık Dursun A.'ya ise 20 yıl hapis cezası verildi.

