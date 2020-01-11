HABER
  4. Taksim’de turistler birbirine girdi: 2 kişi bıçaklandı

Taksim’de turistler birbirine girdi: 2 kişi bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Taksim’de İranlılar birbirine girdi, kavgada bıçaklar konuştu.

Taksim’de İranlılar birbirine girdi, kavgada bıçaklar konuştu. 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından polis inceleme başlattı.
Olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Lamartin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apart otelde kaldıkları öğrenilen, 4 İran uyruklu vatandaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve 2’şerli gruplardan oluşan taraflar birbirine bıçak çekti. Kavgada bir gruptaki İranlılar yara almazken, diğer gruptaki 2 kişi vücutlarının çeşitleri yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgayı duyan vatandaşların durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis, kısa sürede olay yerine gelerek kavgayı ayırırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri kavganın yaşandığı yere gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen ekipler, tartıştığı kişileri bıçaklayan 2 İranlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Şüpheliler ekip aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”Milli Savunma Bakanlığı: “Rasulayn’da anti tank mayını etkisiz hale getirildi”
Tunceli’de kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyorTunceli’de kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem!

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da çaldı

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da...

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.