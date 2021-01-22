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  4. Taksim’de "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

Taksim’de "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

22.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçları didik didik arayan polis, vatandaşların GBT’lerini sorguladı. Denetim sırasında motosikletli bir şahsa motorun muayenesi olmadığından para cezası kesildi.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 11.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis, araç şoförlerinin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulamasını yaptı. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı. Saat 13.00’a kadar süren uygulamada bir motosikletliye ceza yazıldı.

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