HABER

Taksim'de vatandaşlar kapkaççıyı böyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

*Kapkaça uğrayan turistin, polis otosuna bindirilen şüpheliye, çalmaya çalıştığı çanta ile vurması cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

*Kapkaça uğrayan turistin, polis otosuna bindirilen şüpheliye, çalmaya çalıştığı çanta ile vurması cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Taksim Meydanı'nda bir turist kapkaça uğradı. Vatandaşlar turistin çantasını aldığı iddia edilen kapkaççıyı anında yakalayıp polise teslim etti. Çantanın sahibi turist ise polis geldiği sırada şüpheliye vurmaya başladı. Turisti polisler sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, Bir kişi, meydanda yürüyen iki turistten birinin çantasını bir anda kapıp kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, önünü kestikleri kapkaççıyı yakaladı. Turiste çantası geri verilirken, vatandaşlardan biri polis gelene kadar şüphelinin boynuna sarılıp, onu bekletti. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan turistin polis otosuna bindirilen şüpheliye elindeki çanta ile vurduğu görüldü. Kapkaça uğrayan turist de ifade işlemeleri için şüpheliyle aynı araçla polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile saniye, saniye görüntülendi.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecekUluslararası Göbeklitepe Film Festivali Eylül ayında gerçekleşecek
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.