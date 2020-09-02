Taksim’de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2’inci katında çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Taksim’de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2’inci katında çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Taksim’de yangın çıkan binanın Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olduğu, yangının binanın 2’inci katında çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.