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Taksim’de “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

06.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Taksim’de kapsamlı bir şekilde “Yeditepe huzur uygulaması” denetimi yapıldı.

Taksim’de kapsamlı bir şekilde “Yeditepe huzur uygulaması” denetimi yapıldı. İstanbul ’un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu. Havadan da helikopter ile desteklenen denetimler gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı’ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini polisler sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı’nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.
Taksim Meydanı’ndaki uygulamalar sırasında hassas burunlu narkotik köpeği de yer aldı.

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