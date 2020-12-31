HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’de yeni yıl denetimi ve önlemleri

Taksim’de yeni yıl denetimi ve önlemleri

31.12.2020 16:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de yeni yıl tedbirleri ile birlikte kapsamlı bir şekilde “Kurt Kapanı” denetimi yapıldı.

Taksim’de yeni yıl tedbirleri ile birlikte kapsamlı bir şekilde “Kurt Kapanı” denetimi yapıldı. İstanbul’un çeşitli noktalarında yeni yıla girerken asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulundu. Havadan da helikopter ile desteklenen denetimler gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı’ndaki denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri, atlı birlik polisleri ve Özel Harekat Polisleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat Polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı’nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.
İstiklal Caddesi’nde denetimler sırasında atlı polisler de denetimlere destek verdi. Denetimler esnasında atlı polisleri gören vatandaşlar ve yabancı turistler hem selfie çekilirken hem de atlara özel ilgi gösterdiler. Çocukların da atlı polislere ilgisi yoğundu. Yanlarına gidip fotoğraf çekildikleri ve atları sevdikleri görüldü. Bunun yanı sıra Özel Harekat Polisleri ve jandarma Taksim Meydanı’nda gezerek denetim yapan polis ekiplerinin yanında oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklamasıPınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yılbaşı uyarısı: 15-20 gün sonra bir bedel öderiz

Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken yılbaşı uyarısı: Bedelini öderiz

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

80 saatlik kısıtlama öncesi şoke eden görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.