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TAKSİM'DE YÜRÜYÜŞ YAPAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Ozan ORAL-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek bu akşam Taksim'de yürüyüşe geçen grubuna polis plastik mermilerle müdahale etti.

Ozan ORAL-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek bu akşam Taksim'de yürüyüşe geçen grubuna polis plastik mermilerle müdahale etti.
Cuma Akşamı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını ileri süren bir grup bu akşam Taksim'de toplandı. Grup İstiklal Caddesi'nde, "Ezana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak bir süre yürüdükten sonra Tarlabaşı'na doğru ilerledi. Polis burada gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalede bulundu. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Polisin Taksim'deki güvenlik önlemi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Yüksekten cep telefonu kamerası
-Grubun slogan atarak yürümesi
-Polis müdahalesi
-Grubun dağılması
-Polisin güvenlik önlemi

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