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Taksim'de yürüyüş yapan gruba polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:29 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek bu akşam Taksim'de yürüyüşe geçen gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.

Ozan ORAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıklarla protesto ettiğini ileri sürerek bu akşam Taksim'de yürüyüşe geçen gruba polis plastik mermilerle müdahale etti.

Cuma Akşamı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi girişinde toplanan kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını ileri süren bir grup bu akşam Taksim'de toplandı. Grup İstiklal Caddesi'nde, "Ezana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak bir süre yürüdükten sonra Tarlabaşı'na doğru ilerledi. Polis burada gruba plastik mermi ve gaz mermisiyle müdahalede bulundu. Grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı. Polisin Taksim'deki güvenlik önlemi sürüyor.

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