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Taksim’deki Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesinin görüntüleri-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:50 | Son Güncelleme

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA    Görüntü Dökümü: (O GÜN ÇEKİLEN GENİŞ GÖRÜNTÜLER)

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Görüntü Dökümü: (O GÜN ÇEKİLEN GENİŞ GÖRÜNTÜLER)

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Sürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktıSürüden ayrılan leyleğe vatandaş sahip çıktı
Derik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildiDerik'te bir camiye ilk kez kadın ismi verildi
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