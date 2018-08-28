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Taksim’deki Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesinin görüntüleri-3

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA    Görüntü Dökümü: (O GÜN ÇEKİLEN GENİŞ GÖRÜNTÜLER)

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Görüntü Dökümü: (O GÜN ÇEKİLEN GENİŞ GÖRÜNTÜLER)

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