Taksim'deki izinsiz gösteri

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinin ardından HDP eş genel başkanları ve bazı HDP ile CHP milletvekilleri Galatasaray Meydanı'nda bir süre oturma eylemi yaptı.

"Cumartesi Anneleri"nin 700. eylemi için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polis izin vermedi.

Polisin müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına alması üzere bazı kişiler ara sokaklara kaçtı.

Ara sokaklardan tekrar İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyenlere polis izin vermiyor.

Bu arada, Galatasaray Meydanı'na girmesine izin verilen HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, bazı HDP ile CHP milletvekilleri burada bir süre oturma eylemi yaptı. Buldan, gözaltılara tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun bekleyişi sürüyor.

Çok sayıda TOMA ve polis de meydan çevresinde beklemeye devam ediyor.

