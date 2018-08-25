Taksim'deki izinsiz gösteri

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinin ardından İstiklal Caddesi ile ara sokaklarda bekleyen gruplar da dağıldı.
"Cumartesi Anneleri"nin, 700. hafta etkinliği için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polisin müdahalesi sonrasında caddede bir süre bekleyen, aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanı sıra HDP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Polisin müdahalesi sonrasında Beyoğlu'ndaki ara sokaklara kaçan gruptakiler de güvenlik güçlerinin önlemi dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çıkamayarak dağıldı.
İzinsiz gösteri dolayısıyla 37 kişi gözaltına alındığı, şüphelilerin işlemlerinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.
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