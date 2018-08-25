HABER

Taksim'deki izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

Polisin izinsiz gösteriye müdahalesi sonrasında İstiklal Caddesi'nde ve ara sokaklarda bekleyen gruplar da dağıldı - İzinsiz gösteri dolayısıyla gözaltına alınan 37 kişinin işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinin ardından İstiklal Caddesi ile ara sokaklarda bekleyen gruplar da dağıldı.

"Cumartesi Anneleri"nin, 700. hafta etkinliği için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polisin müdahalesi sonrasında caddede bir süre bekleyen, aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanı sıra HDP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Polisin müdahalesi sonrasında Beyoğlu'ndaki ara sokaklara kaçan gruptakiler de güvenlik güçlerinin önlemi dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çıkamayarak dağıldı.

İzinsiz gösteri dolayısıyla 37 kişi gözaltına alındığı, şüphelilerin işlemlerinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Müteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur olduMüteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur oldu
Tatil bitti, dönüş çilesi bitmediTatil bitti, dönüş çilesi bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Cumartesi Anneleri" 700. kez buluştu

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.