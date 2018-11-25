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TAKSİM'DEKİ KADINA ŞİDDET EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA  Kadın Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kadın Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı. Saat 17.00'de başlayan eylemde, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu. Ardından gaz tabancasıyla biber gazı sıktı. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti. Grubun oturma eylemi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun toplanması
-Yürüyüşe geçmesi
-Polis müdahalesi
-Oturma eylemi

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